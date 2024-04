Bei einem Unfall am Montagmorgen in der Straße Im Justus in Landau sind zwei Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 48-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt einer 65-jährigen Hyundai-Fahrerin, als sie in die Hainbachstraße einbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der VW gegen eine Straßenlaterne und der Hyundai gegen einen Holzpfeiler geschleudert. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5500 Euro. Die VW-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.