Landau Vorfahrt missachtet: Unfall mit drei verletzten Personen
Auf der L509 an der Einmündung zur L510 ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41-jährige Citroën-Fahrerin aus Landau kommend auf der L509 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wollmesheim abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Skoda-Fahrerin, die aus Klingenmünster in Richtung Landau unterwegs war, und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Frauen sowie der elfjährige Beifahrer der Skoda-Fahrerin wurden verletzt und zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenhöhe auf rund 30.000 Euro. Gegen die 41-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.