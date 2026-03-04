Auf der L509 an der Einmündung zur L510 ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41-jährige Citroën-Fahrerin aus Landau kommend auf der L509 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wollmesheim abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Skoda-Fahrerin, die aus Klingenmünster in Richtung Landau unterwegs war, und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Frauen sowie der elfjährige Beifahrer der Skoda-Fahrerin wurden verletzt und zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenhöhe auf rund 30.000 Euro. Gegen die 41-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.