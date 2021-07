Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in der Staatsstraße in Edesheim ereignete. Laut Polizei missachtete gegen 15.10 Uhr eine 33-Jährige mit ihrem BMW beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 70-jährige Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Wie die Polizei in Edenkoben weiter mitteilt, kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.