Einen Unfall am Donnerstagmorgen meldet die Polizei von der Weinstraße nördlich von Klingenmünster. Demnach wollte eine 18 Jahre alte Autofahrerin gegen 7.14 Uhr, auf der B48 von Waldhambach kommend, nach links auf die L508 Richtung Landau abbiegen, missachtete aber nach Darstellung der Polizei die Vorfahrt einer 27-Jährigen, die von Eschbach kommend Richtung Klingenmünster unterwegs war. Beide Autos seien durch den Zusammenstoß so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten; den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Die Straßenmeisterei habe die Straße von Betriebsstoffen reinigen müssen. Von Verletzungen bei den Unfallbeteiligten schreibt die Polizei nichts. Die 18-Jährige wird sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen müssen.