Ein 27-jähriger Radfahrer hat sich nach einem Unfall in Herxheim so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Nach Angaben der Polizei hat eine 72-jährige Autofahrerin ihn übersehen, als sie in der Oberhohlstraße nach links in die Poststraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß schlug der Mann auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des Wagens auf. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. „Ein getragener Schutzhelm verhinderte schlimmere Verletzungen im Kopfbereich“, teilt die Polizei mit. Der Schaden am Auto: etwa 2500 Euro.