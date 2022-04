Zu einem Unfall kam es am Freitag gegen 18.30 Uhr, weil ein bisher unbekannter die Vorfahrt eines 30-jährigen Ford-Fahrers bei Böbingen nicht beachtete, wie die Polizei berichtet. Der Fordfahrer fuhr auf der K6 von Gommersheim in Richtung Altdorf. Der Verursacher war auf der K36 von Böbingen kommend unterwegs und bog nach nach links auf die K6 in Richtung Altdorf ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Ford-Fahrers, der stark abbremsen und ausweichen musste. Infolgedessen kollidierte sein Wagen mit einem Leitpfosten. Schaden: 300 Euro. Der unbekannte Verursacher haute einfach ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.