Zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am Montag gegen 11.45 Uhr in Rhodt. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 82 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt, als er von der Weinstraße nach links in die Edesheimer Straße abbiegen wollte. Dadurch kollidierte sein Fahrzeug mit einem 69 Jahre alten Rennradfahrer. Dieser erlitt mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher gab gegenüber der Polizei an, dass er beim Abbiegen durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei.