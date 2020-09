Ein Auto ist am Dienstagmittag in Bad Bergzabern mit einem Bus kollidiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach missachtete der Fahrer des Autos an der Kreuzung von Pestalozzistraße und Karl-Popp-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Busses, in dem eine 45-Jährige am Steuer saß. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen des 20-Jährigen auf zwei geparkte Autos geschoben. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen liegt laut Polizei bei rund 22.000 Euro.