Ein Schaden von 7000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag um 11.50 Uhr Im Kappenacker in Bad Bergzabern. Ein 44-jähriger Autofahrer missachtete laut Polizei an der Einmündung zur Lichtenfelser Straße die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos wurden stark beschädigt.