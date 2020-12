Eine 37-jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag auf der L 495 zwischen Völkersweiler und Lug einen Unfall verursacht, nachdem sie die Vorfahrt einer 33-jährigen Autofahrerin missachtet hatte. Wie die Polizei berichtet, war die ältere Autofahrerin auf der L 490 von Schwanheim kommend in Richtung Lug unterwegs. An der Kreuzung angekommen, wollte sie nach links abbiegen, übersah jedoch den herannahenden Ford der 33-jährigen, die nach Völkersweiler wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem drei Insassen leicht verletzt wurden. Sie kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.