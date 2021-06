Ein Autofahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Kreuzung B427/L490 bei Erlenbach/Dahn schwer verletzt. Wie die Polizei in Bad Bergzabern mitteilt, wollte der 56-Jährige mit seinem Dacia gegen 10.40 Uhr die Kreuzung aus Richtung Busenberg kommend überqueren. Dabei missachtete ein auf der B427 aus Richtung Vorderweidenthal kommender 73-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt des Dacia-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-Jährige schwer verletzt, er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch einen Abschleppdienst. Der Verkehrsfluss war eingeschränkt, die Unfallstelle konnte laut Polizei jedoch passiert werden.