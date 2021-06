25.000 Euro Schaden und eine verletzte Person – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen bei Freimersheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 36-jähriger Autofahrer von einem Wirtschaftsweg kommend die L507 überqueren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 52 Jahre alten BMW-Fahrers, der in Richtung Freisbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Geschädigte verletzte. Er klagte über Schmerzen an der Hand und am Rücken. An seinem Fahrzeug entstand zudem ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.