Wegen einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Montag gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall auf der B38. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-jährige Smart-Fahrerin auf der L508 von Bad Bergzabern in Richtung B38 unterwegs. Eine PeugeotFahrerin fuhr auf der B38 von Bad Bergzabern in Richtung Oberotterbach. Im Einmündungsbereich missachtete die Smart-Fahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt der von links kommenden Peugeot-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Insassen erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.