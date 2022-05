Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15-35 Uhr in Queichheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine 44-Jährige beim Linksabbiegen von der Johannes-Kopp-Straße kommend in die Queichheimer Hauptstraße einen von rechts kommenden 64-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser hatte Vorfahrt. Der Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auto und Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 9000 Euro.