Eine unbekannte Fahrerin eines grauen VW Polo hat am Montag gegen 12.25 Uhr im Kreisel Xylanderstraße/Südring bei der Tanzschule Wienholt in Landau einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau einfach in den Kreisel gefahren und hat dabei einem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Dieser musste bremsen, ein hinter ihm fahrendes Auto fuhr auf seinen Wagen auf. Die Frau fuhr Richtung Westring weiter. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.