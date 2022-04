Ein 46-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Abfahrt Landau-West der Bundesstraße 10 zur L511 einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Mann kam mit seinem Rad aus Richtung Godramstein, wie die Polizei berichtet. Die beiden Männer stießen folglich mit ihren Fahrzeugen zusammen, der 43-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Radfahrer unter Einfluss von Cannabis stand. Ob und inwiefern dies ebenfalls zum Unfall beigetragen hat, soll nun ermittelt werden.