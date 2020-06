Landau. Wegen der Gefahren der Corona-Pandemie wird es vorerst wohl keinen verkaufsoffenen Sonntag in Landau geben, trotz der aktuellen Lockerungen.

Hans-Joachim Kreisel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Just – Forum für Existenzgründung und Unternehmer Landau, hat vor wenigen Tagen vorgeschlagen, für die kommenden vier Wochenenden verkaufsoffene Geschäfte und Unternehmen sowie kostenfreies Parken an Samstagen einzurichten.

„Ich glaube, eine derartige Dienstleistung wäre ein sinnvoller Beitrag und ein Ansporn der vielen Unternehmen unserer Stadt mit einen direkten Nutzen zum wirtschaftlichen Wiedereinstieg in die Normalität“, schreibt Kreisel an Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr könne den erheblichen Aufwand der Unternehmen nicht kompensieren. „Die geringere Mehrwertsteuer liefert einen nur kleinen kurzzeitigen Beitrag zur Liquiditätserhöhung, sie ist kein Ertragsmerkmal.“

Die Zwangsvorsorge und der Leistungsverzicht wegen Corona habe auch die Unternehmen außerhalb der Innenstadt betroffen. Deshalb seien auch Dienstleister wie Handwerksbetriebe, Softwareunternehmen und Handelsunternehmen bei verkaufsoffenen Aktionen einzubeziehen, unterstrich Kreisel.

Großveranstaltungen noch ausgesetzt

Die Stadt reagiert zunächst noch abwehrend. Verkaufsoffene Sonntage stünden immer in Verbindung mit publikumsträchtigen Veranstaltungen in der Stadt an diesen Tagen, erläuterte Martin Messemer gegenüber der RHEINPFALZ. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Landau verwies darauf, dass Veranstaltungen dieser Größenordnung wegen der Corona-Pandemie noch ausgesetzt seien. Deshalb sei auch nicht absehbar, wann es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Landau geben werde.

Auch Oberbürgermeister Thomas Hirsch betonte im Hauptausschuss am Dienstag, dass die Verwaltung die Lage im Blick habe und die Möglichkeiten für Veranstaltungen größerer Art prüfe. Auf seine Bitte hin wird vom Städtetag derzeit auch die Position des Landes zu verkaufsoffenen Sonntagen abgeklärt. Auf die Frage, ob es einen Neujahrsempfang 2021 geben werde, sagte Hirsch: „Darauf würde ich heute nicht wetten.“