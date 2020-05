In der Südpfalz hat es ein neuntes Todesopfer im Zusammenhang mit Corona gegeben: Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Landau ist eine Landauerin mit Vorerkrankungen mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Zumindest soweit bekannt, hat es keine Neuinfektion mehr in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße gegeben. Es ist bei 221 nachgewiesenen Fällen geblieben. 202 Infizierte sind aber auch schon wieder gesundet. Es gibt noch drei Infizierte in der Verbandsgemeinde Annweiler, einen in der VG Edenkoben, drei in der VG Landau-Land, drei in der VG Maikammer und fünf in Landau.

Im Kreis Germersheim ist es bei 144 bekannten Infektionen geblieben. 112 Menschen sind bereits wieder gesundet, drei mehr als am Mittwoch. Fünf Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Somit gibt es noch 27 Infizierte.