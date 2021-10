SÜW. Am 15. Mai 2022 startet der nächste Zensus. Nach zehn Jahren wird wieder erhoben, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Dafür wurde eine Erhebungsstelle im Kreishaus eingerichtet, bei der alle Fäden aus SÜW zusammenlaufen.

Seit 1. September betreuen Leiterin Melissa Zwick und ihr Vertreter Bastian Dietrich die Erhebungsstelle, die ab 1. November bei Fragen zum Zensus unter der Telefonnummer 06341 940150 kontaktiert werden kann. Zwick ist in der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht tätig und übernahm über einige Monate der Corona-Pandemie die kommissarische Leitung des Referats Infektionsschutz im Gesundheitsamt. Auch Dietrich ist mit Blick auf die Corona-Pandemie kein Unbekannter: Er war für den Landkreis als Impfzentrumskoordinator tätig.

Eine tragende Rolle bei der Datenerhebung spiele der Schutz der erhobenen Daten, versichert die Verwaltung. „Deshalb wurden im Kreishaus separate Räume eingerichtet, um den hohen Sicherheitsvorgaben zu entsprechen, wie räumliche, organisatorische und personelle Abschottung“, erklären die beiden. Aus diesem Grund verfüge die Erhebungsstelle des Landkreises über eine eigene Postanschrift und ein eigenes E-Mail-Postfach. Zutritt zur Erhebungsstelle hat nur ein enger Personenkreis. Zudem wurden alle Mitarbeiter zur Wahrung des Statistikgeheimnisses verpflichtet.

In Seniorenheimen und Wohnheimen Vollerhebung

Die Datenerhebung beim Zensus 2022 läuft zum Großteil registergestützt ab, also mittels bereits existierender Daten in den Verwaltungsregistern. Diese werden durch eine Haushaltebefragung ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Nur ein Teil der Bevölkerung des Landkreises wird befragt. Dabei wird nach dem Zufallsprinzip eine Stichprobe von Anschriften gezogen und das Ergebnis der Stichprobe auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet. In Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften wie Seniorenheimen findet eine Vollerhebung statt. Für die Befragungen wird der Kreis Interviewer anwerben und schulen.

Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Er war ursprünglich für 2021 geplant, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber um ein Jahr verschoben.