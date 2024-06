Am kommenden Mittwoch muss alles fertig sein: Die Vorbereitung für das Sommerprogramm der Eventschmiede Gerach auf dem neuen Messplatz in Landau ist in vollem Gange. Am vierten von elf Aufbautagen ist einiges zu tun, erklärt Organisator Timo Gerach. Am Mittwoch um 18 Uhr geht es dann mit dem Beach-Opening los, der Eintritt ist frei. DJ Sven Klein, DJ Goodlife_909 und Sängerin Xenia sind angekündigt. Am Donnerstag tritt um 21 Uhr Max Giesinger auf. Der größte Unterschied zu Gerachs früheren Veranstaltungen auf dem neuen Messplatz? „Mehr Platz“, sagt er. Zehn bis 15 seiner Leute seien jeden Tag mit dem Aufbau beschäftigt, dazu noch externe Dienstleister. Alles sei einen Tick größer – das sei eine Lehre aus den letzten Jahren. Heißt für Besucher: Zwei Leinwände, auf denen jedes EM-Spiel übertragen wird, ein eigens aufgeschütteter „Strand“, aber auch ein Rahmenprogramm mit von Gerach eingeladenen Gästen wie Fußballer Dominique Heintz. Gerach blickt optimistisch auf die nächsten Tage: Man sei im Zeitplan.