Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 13.45 und 13.49 Uhr das Fahrzeug einer Postzustellerin in der Kapsweyerer Bahnhofsstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat wohl ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel an der Beifahrerseite gestreift. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro.