Die zweite Tarifverhandlung für die rund 380.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland (Mittelgruppe) ist am Freitag, 7. Oktober, um 11 Uhr in der Landauer Jugendstil-Festhalle terminiert. Die IG Metall erwartet, dass die Arbeitgeber auf die Forderung von acht Prozent mehr Geld reagieren und ein Angebot vorlegen. Unter dem Motto „Wer die Preise kennt, will acht Prozent!“ sind bereits ab 10 Uhr „kreative Aktionen“ der Beschäftigten und Auszubildenden vor dem Verhandlungslokal geplant.