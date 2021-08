Stadt und Kreis rufen zum landesweiten Familienimpftag am kommenden Samstag, 28. August, im Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße 29 auf. Von 9 bis 14 Uhr sind speziell Familien dazu aufgerufen, ohne vorherige Anmeldung vorbei zu kommen und sich schnell, kostenlos und unkompliziert impfen zu lassen. Geimpft werden an diesem Tag Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sowie ihre Eltern und andere Verwandte. Für einen sicheren Schulstart sei die Impfung von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Baustein, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit Sonder-Impfaktionen konnten wir in den vergangenen Wochen bereits deutliche Erfolge erzielen“, betonen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt. Insbesondere das After-Work-Impfen letzte Woche sei gut angenommen worden – 634 Menschen haben sich impfen lassen. An „normalen Tagen“ werden dort rund 150 Personen ohne Termin geimpft.

Mitarbeiter freistellen

Dennoch appellieren die beiden Verwaltungschefs: „Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist kein Ersatz für eine hohe Impfquote unter Erwachsenen. Gerade Eltern und andere Erwachsene, die viel mit Kindern zu tun haben, sind in der Verantwortung, diese zu schützen und sich selbst impfen zu lassen.“ In diesem Zusammenhang wenden sich Hirsch und Seefeldt auch noch einmal an die Arbeitgeber in der Region mit der Bitte, die Mitarbeiter für den Gang ins Impfzentrum freizustellen. „Von einer hohen Impfquote im eigenen Unternehmen profitieren letztlich alle.“

Sorgeberechtigte müssen dabei sein

Achtung: Wer zwischen 12 und 17 Jahren alt ist und sich gegen Corona impfen lassen möchte, muss beim Gang ins Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße von mindestens einer Sorgeberechtigten beziehungsweise einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Vom zweiten Sorgeberechtigten muss eine Einverständniserklärung vorliegen.