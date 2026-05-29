Wenn der TB Jahn Zeiskam in die Oberliga aufsteigen sollte, ist der Eintrag in die Geschichtsbücher gewiss. Am Samstag steht das erste Aufstiegsduell gegen Jägersburg an.

Am Samstag steht in Zeiskam ab 17 Uhr ein historisches Ereignis bevor. Zum ersten Mal spielt eine Fußballmannschaft der 1936 gegründeten Abteilung des TB Jahn Zeiskam um den Aufstieg in die Oberliga. Gegner ist der Tabellenzweite der Saarlandliga FSV Jägersburg. Jägersburg ist ein Ortsteil der Kreisstadt Homburg mit etwa so vielen Einwohnern wie die Gemeinde im Kreis Germersheim.

Das weiß am besten der Zeiskamer Ehrenvorsitzende Roland Humbert, der von 1967 bis 1992 und von 2005 bis 2010 den Verein führte und dem dieser viel zu verdanken hat. „1995 kämpften wir mit der zweiten Mannschaft von Mainz 05 um den ersten Platz und wurden knapp nur Zweiter. Da gab es noch keine Aufstiegsspiele für den Tabellenzweiten. 1990 stiegen wir in die Verbandsliga auf, was damals die vierthöchste Klasse war. Durch die inzwischen eingeführte Dritte Liga und die Regionalliga ist es nur noch die sechste Klasse“, erzählt er der RHEINPFALZ.

Immel verlässt Zeiskam zum Saisonende

Humbert, der jedes Heimspiel verfolgt, hofft auf ein gutes Duell. „Ich bin zwar immer ein kritischer Beobachter der Spiele, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison, in der wir viel mit Verletzungen zu tun hatten.“

Zeiskams Jannick Immel steht vor seinem wohl finalen Heimspiel an der Seitenlinie. Er verlässt den TB Jahn nach der Runde. Vor dem ersten Aufstiegsduell will er seine Mannen motivieren: „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber wir gehen ohne Druck ins Spiel. Wir dürfen dieses besondere Spiel bestreiten, worüber wir uns extrem freuen. Wir werden wie immer unseren aktiven Fußball spielen, keine Angst vor dem Gegner haben.“

Gegner aus dem Saarland wurde beobachtet

Immel hat den Tabellenzweiten aus dem Saarland zuvor beobachten lassen und seine Mannschaft in der Vorbereitung umfänglich über dessen Stärken und Schwächen informiert. „Es ist eine erfahrene Mannschaft, die immer fußballerische Lösungen sucht.“ Jägersburg habe nach der vergangenen Saison bereits Erfahrung mit der Relegation gesammelt. 2025 scheiterten die Saarländer an Gau-Odernheim. Bis auf die verletzten Martin Musulin und Ünal Altintas sowie Torwart Mario Prskalo hat Immel alle an Bord.

Diese Aufstiegsrunde ist auch dem 40-jährigen Jägersburger Trainer Christian Frank in Erinnerung. Frank ist seit vier Jahren dort Spielertrainer. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont er: „Das ist für uns keine ganz neue Situation. Wir haben gegen Gau-Odernheim etwas unglücklich verloren. Zeiskam kennen wir nicht so gut, haben uns aber selbstverständlich auch Infos geholt. Wir haben Respekt vor dem Gegner, kennen seine Heimstärke, haben aber keine Angst. Es wird ein heißes Spiel, bei dem wir das Maximum herausholen wollen.“ Frank hat schon bei mehreren saarländischen Vereinen Erfahrung als Spieler und Co-Trainer in der Ober- und Regionalliga gesammelt.

Optimismus bei den Zeiskamern

Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff ist hingegen sehr optimistisch. „Wir treffen gut vorbereitet auf unseren Gegner. Wir wollen das erste Spiel zu Hause gewinnen. Wir müssen von Anfang an überzeugend auftreten, wie wir es von unseren Heimspielen gewohnt sind. Die Vorbereitungen und das Training liefen gut, also werden wir auch das Spiel erfolgreich bestreiten. Natürlich brauchen wir auch das nötige Spielglück und die entsprechende Tagesform.“

Auch der Sportliche Leiter Manfred Weck sieht die Tagesform „bei einem 50:50-Spiel“ als wichtig an. Es werde kein leichtes Spiel. „Aber vielleicht nützt uns der kleine Vorteil, dass wir mit einem Heimspiel beginnen können. Es war gut, dass unser Co-Trainer Senad Nadarevic den Gegner beobachtet hat.“

Bei einem Sieg hätten die Zeiskamer erst wieder am kommenden Sonntag (7. Juni) das nächste und dann wohl entscheidende Spiel in der Dreier-Konstellation mit Jägersburg und Wittlich.

Finales Heimspiel für Flügelspieler Benefo

Vorstandsvorsitzender Frank Herzog geht ebenfalls mit Optimismus an das Spiel heran: „Ich weiß, was unsere Mannschaft zu Hause in der Lage zu leisten ist. Außer im Spiel gegen Mechtersheim, in dem entscheidende Spieler verletzt fehlten, hat die Mannschaft stets überzeugt. Mit unserer Heimstärke und unseren erfahrenen Spielern müssen wir den Grundstein legen und dann im zweiten Spiel den Deckel draufmachen.“ Herzog geht von einem „Leckerbissen“ für Verein und Zuschauer aus. „Ich freue mich, habe aber auch Lampenfieber.“

Einen spielerischen Wermutstropfen gib es schon jetzt: Der 25-jährige Außenbahnspieler Marvin Benefo wird nach den Aufstiegsspielen Zeiskam verlassen und beim Oberligisten SV Oberachern im Badischen spielen, was er schon länger verkündet hat. Ein Ziel hat er nun aber noch vor Augen: „Natürlich werde ich mit 100 Prozent ins Spiel gehen – wie meine Mitspieler auch. Wir haben unser erstes Ziel mit dem zweiten Platz erreicht. Soweit waren wir noch nie. Das ist etwas Historisches.“ Benefo will seinen Beitrag leisten und „in die Geschichtsbücher mit dem Verein eingehen“, betont er. Benefo will seine Energie und Mentalität geben. „Ich werde mich nicht schonen – trotz des Weggangs, der mir schon wehtut.“

Regeln der Aufstiegsspiele: Es gelten die Regeln der Oberliga: Es gibt keine Zeitstrafen. Eine Gelb-Rote Karte bedeutet eine Sperre. Dazu gibt es Wechselfenster für die fünf Wechsel.