Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr an einem Auto, das auf dem Parkplatz am Freibad im Landauer Prießnitzweg geparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Täter hatte es auf eine im Fußraum liegende Handtasche abgesehen. Die Polizei gibt den Sachschaden und den Wert des Diebesguts mit rund 1300 Euro an. Die Polizei Landau mahnt erneut, keine Wertgegenstände offen sichtbar im Auto zurückzulassen. Sollten Zeugen im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Landau um Mitteilung unter Telefon 06341 2870.