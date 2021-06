Jahrzehnte war der Kaufhof in Landau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof ein Anziehungspunkt für die Region. Ob ein Haarschnitt, neue Hosen, ein Grillhähnchen in der Mittagspause oder der Bummel durch die drei Etagen: Der Kaufhof gehörte zu Landau dazu. Bevor das in die Jahre gekommene Kaufhof-Gebäude ab Anfang Juli entkernt und danach abgerissen wird, um Platz zu machen für ein neues Tor in die Landauer City, gibt es für die Landauer noch einmal die Möglichkeit, sich von „ihrem“ Kaufhof zu verabschieden. Das hat die Stadt nun mitgeteilt.

Das Büro für Tourismus der Stadt Landau, der Eigentümer und Entwickler Ehret + Klein und die Gästeführer der Stadt Landau bieten folgende Termine für einen Blick hinter die Kulissen an: Montag, 21. Juni, 13 Uhr und 17 Uhr; Dienstag, 22. Juni, 11 Uhr und 15 Uhr; Mittwoch, 23. Juni, 15 Uhr und 17 Uhr; Donnerstag, 24. Juni, 13 Uhr und 17 Uhr sowie Freitag, 25. Juni, 13 Uhr und 17 Uhr.

Tickets für die kostenlosen Führungen gibt es ausschließlich beim Büro für Tourismus unter Telefon 06341 13 83 05 oder direkt am Ausgabefenster des Tourismusbüros in der Salzhausgasse zu den regulären Öffnungszeiten. An jeder Führung können zehn Personen teilnehmen. Die einstündige Tour durch das Gebäude ist nicht barrierefrei. Man sollte gut zu Fuß sein und das Treppensteigen sollte keine Probleme bereiten. Es besteht Maskenpflicht.