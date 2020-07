Fünf Jahre nach dem zerstörerischen Brand im Juli 2015 steht der Abriss der Voodoo-Ruine am Fuß der Queichheimer Brücke in Landau bevor. Nachdem das Grundstück artenschutzrechtlich untersucht wurde, hat die Entrümpelung begonnen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Nach einem Jahre langen Rechtsstreit durch mehrere Instanzen ist die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) als Treuhänderin der Stadt mittlerweile Eigentümerin. Bauarbeiter entkernen die Ruine und sortieren die Baustoffe, die gesondert entsorgt werden müssen. Im Spätsommer soll der Abriss beginnen, was laut Verwaltung spätestens im November erledigt sein dürfte. Das Areal soll im kommenden Jahr vermarktet werden. Im Gespräch ist das Grundstück als Standort für eine Rettungswache des DRK. Die städtische Pressestelle verweist darauf, dass – wie auch auf dem gegenüberliegenden Baufeld 33 – vermutlich Festungsreste im Boden schlummern.