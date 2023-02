„Wohnungen sind in Landau ein ganz großes Thema.“ Das betonte Jan-Marco Scherer bei der Sitzung des Beteiligtenrats. Der Mann beobachtet den Immobilienmarkt von Berufs wegen. Er ist der Leiter des Sozialamtes in Landau und muss immer wieder Geflüchtete unterbringen. Die Zuweisungen des Landes nähmen seit November wieder kontinuierlich zu. Scherer erinnerte daran, dass die Stadt im Frühjahr für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine innerhalb kurzer Zeit 90 Wohnungen angeboten bekommen habe. „Jetzt finden wir keine Wohnungen mehr.“ Deshalb wird im ehemaligen PVA-Gebäude in der Industriestraße eine Sammelunterkunft eingerichtet. Ab kommenden Dienstag werden laut Scherer jede Woche Flüchtlinge einziehen. Die Stadt erfährt jeweils 14 Tage vorher, wie viele gebracht werden. Wenn die PVA fertiggestellt ist und die ersten Menschen untergebracht werden, habe er keine schlaflosen Nächte mehr, sagte der Sozialamtsleiter. Solange es noch keine funktionierende Küche gibt, das Veterinäramt hatte Beanstandungen bezüglich der Essensausgabe, müssen die Leute anderweitig verköstigt werden.