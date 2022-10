Tennisclub am Pranger

Der TC Schwarz-Weiß Landau wehrt sich gegen Vorwürfe, dass seine neue Traglufthalle Energie verschwendet. Das Gegenteil sei der Fall, so der Club.

Verzögerung beim Umbau

Die Modernisierung des Altenzentrums St. Josef in Herxheim sollte diesen Herbst fertig sein. Doch der Zeitplan kann nicht eingehalten werden.

Losglück bei Schulbüchern

Die Bestellung von Schulbücher wird aufwendiger. Händler stehen künftig stärker in Konkurrenz. Am Ende müssen sie auch das nötige Glück haben, um den Zuschlag zu erhalten.

Ungerechter Ausgleich

Nach wie vor nicht einverstanden sind die Mitglieder der „Bürgerinitiative gegen Ausgleichsbeiträge“ mit den Forderungen der Stadt Hagenbach. Eigentümer sollen zur Zahlung von Ausgleichsbeiträgen für die Sanierung des Ortskerns herangezogen werden.

Freiheit ohne BH

Der Push-up-Busen ist out. Frauen lassen den BH in der Schublade liegen und zeigen sich in der Öffentlichkeit ohne. Es geht dabei um mehr als einen Modetrend.

Fahrprüfung macht nervös

Eine emanzipierte Frau kann es nicht auf sich sitzen lassen, dass nur der Mann ein Auto mit Wohnanhänger fahren darf. Deshalb hieß es vor einigen Wochen: Führerscheinprüfung.