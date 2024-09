Keine Nackten in der Nackt-Ausstellung

Nackt – eine Ausstellung in Landau passt zum Verein GetNakedGermany. Doch dann verbietet die Stadt den Mitgliedern das Erscheinen im Adamskostüm. Warum?

Ein US-Amerikaner auf Spurensuche in Landau

Das Leben des US-Amerikaners Albert Turkovich hatte viele Wendungen. Geboren wurde er in Landau, wo er nach seinen Wurzeln sucht. Auch die RHEINPFALZ könnte eine Rolle spielen.

Wann gibt es Fernwärme im Landkreis?

Was soll ich tun, wenn meine Heizung morgen streikt? Das fragen sich auch Südpfälzer. Wärmenetze sind zwar denkbar, aber Zukunftsmusik. Was Hauseigentümer jetzt wissen müssen.

Abschied und Neubeginn eines Kirchenmannes

Pastoralreferent Thomas Bauer verlässt nach fast 20 Jahren die katholische Pfarrei Germersheim. Er geht nach Speyer ins Bischöfliche Ordinariat. Seelsorge bleibt sein Kerngeschäft – aus neuem Blickwinkel.

Südpfälzer Kunst bei Kirchentag in Dortmund

Die Plakate in Hermann Webers „Outdoor Gallery“ in Berg wurden schon mehrfach zerstört. Seine Kunst provoziert. Das soll sie auch. Will er doch seine Mitmenschen für den Kampf um den Erhalt der Artenvielfalt gewinnen. Dazu bietet sich ihm nun eine neue Gelegenheit.