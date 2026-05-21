„Es ist ein Treiben in mir“, diese Worte des Forschers Alexander von Humboldt treffen auch auf den Ethnopädagogen Erich Renner zu. Am Freitag feiert er 90. Geburtstag.

Die Leidenschaft zu reisen, zu forschen und zu publizieren bestimmte und prägte sechs Jahrzehnte des Lebens von Erich Renner. Mit Stolz kann der Jubilar im Bücherschrank seines Arbeitszimmers auf 45 eigene Werke verweisen. Es sind Publikationen, die regionale Berühmtheiten würdigen und zu Völkern in ferne Länder führen.

Geboren in Offenbach am Glan, studierte der seit 1977 in Insheim wohnende Renner nach seiner Tätigkeit als Lehrer in Pirmasens Erziehungswissenschaft und Ethnologie an der Universität Heidelberg. Er habilitierte 1988 an der EWH Landau, setzte seine berufliche Laufbahn in Thüringen fort und war Gründungsbeauftragter der Universitäten Erfurt und Jena.

Auf eine regional bezogene Sinti-Biografie aus dem Jahr 1997 folgte in der Verknüpfung von Pädagogik und Ethnologie in zwei Bänden das Werk „Kindsein in fremden Kulturen“. Auch zahlreiche weitere Schriften verweisen in die Ferne. In „Der Speisen Würze“ berichtet Renner über Esskultur und Tischsitten aus aller Welt. Mit der Veröffentlichung seines 2021 erschienenen Buches „Heilen und Helfen durch die Kraft der Magie“ gelang ihm dank jahrelanger intensiver Quellenforschung ein bedeutendes ethnologisches Werk, eine tiefgründige mythische wie mystische Reise rund um den Globus.

Eine Stimme für die Indigenen der USA

Nach der Bekanntschaft mit einem Indigenen vom Stamm der Navajo während eines Aufenthaltes im Nationalpark Monument Valley in Arizona, die zu einer Freundschaft führte, leitete Renner ein mehrjähriges Forschungsprojekt ein. Der Ureinwohner aus dem Westen der USA weilte zu Besuch in Insheim, später auch dessen Stiefbruder mit Gattin. „Es war mir ein Anliegen, dass unsere Gäste die Pfalz und das Leben hier kennenlernen“, betont Renner.

Mehrfach bereiste er mit Ehefrau Heidi und den Söhnen Andreas und Florian die Heimat der Navajo. Ihre Lebensweise fand in fünf Büchern ihren Niederschlag. Respekt und Hochachtung vor dieser Kultur ziehen sich wie ein Leitfaden durch Renners Werke. Mit dieser Würdigung hat er den Navajo, stellvertretend für die Gesamtheit der Indigenen in den USA, eine Stimme gegeben.