Der Landauer Stadtverwaltung ist das widerfahren, was kürzlich schon der Kreisverwaltung SÜW passiert ist: Ein Durchgeknallter rennt durchs Haus und bedroht Beschäftigte, bis hin zum Oberbürgermeister. Das kann man nicht ignorieren. Doch OB Dominik Geißler will das Rathaus sichern, aber nicht zu Fort Knox machen. Der Vergleich hinkt, denn in dem Militärstützpunkt lagern die amerikanischen Goldreserven, während es in Landau derzeit nur rote Zahlen gibt. Aber gut, es geht ja um die Beschäftigten. Wir wüssten da was für deren Sicherheitsgefühl: einfach den Oberbürgermeister durch die Gänge stromern lassen. Wenn er alle unliebsamen Besucher so kühl empfängt wie die Bürgerinitiative gegen Straßenumbenennungen mit ihren Unterschriftenlisten, wird auch der größte Hitzkopf schlottern.