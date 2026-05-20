Vom Alltag der Menschen in Venningen in den 1960er- und 1970er-Jahren erzählt das Buch „Vom Leben in der Pfalz“. Geschrieben hat diesen unterhaltsamen Rückblick Werner Rohr.

Der 68-jährige Werner Rohr lebt in Landau, ist aber in Venningen aufgewachsen. Das erste, 158 Seiten umfassende Buch des Grundschullehrers im Ruhestand ist Mitte April erschienen und beschreibt außer unterhaltsamen Skurrilitäten die Gegebenheiten, die die Lebensart in der Pfalz ausmachen. Dazu gibt es Illustrationen des Pirmasensers Xaver Mayer, der seit 1985 als freischaffender Künstler in Landau tätig ist.

Nach dem Abitur 1978 studierte Rohr Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Lange Jahre war er Leiter verschiedener Grundschulen und auch Lehrbeauftragter der Universität in Landau. „Venningen ist mein Heimatdorf, Landau meine Heimatstadt“, erklärt er.

Auch Verwandte finden sich im Buch wieder

Doch wie kam er dazu, ein Buch zu schreiben? „Es war die Erinnerung an die Kindheit und die Jugend, ja an das Leben. Ich fragte mich: Was ist es wert festgehalten zu werden?“, sagt der Autor.

Rohrs Erlebnisse geben einen Einblick in das Leben im Dorf, wie man es vor 50, 60 Jahren kannte – beschaulicher, ruhiger und weniger stressig als heute. Er erzählt unter anderem von den Gewerbetreibenden, gab es doch im Ort in seiner Kindheit noch Bäcker und Metzger. Auch ein paar von Rohrs Verwandten, die damals fast alle in Venningen wohnten, finden sich in dem Buch wieder.

Für ältere Generation „Hippies und Gammler“

„Ich hatte in dem Ort mein Zuhause, war mit ihm verwachsen und kannte jeden Winkel. Das wiederum gab mir Selbstvertrauen. Ganz ähnlich erging es meinen Altersgenossen“, berichtet Rohr. „Mir war es wichtig, das Positive rüber zu bringen, aber auch die Unterhaltung und den Humor. Geschichte, Spaß und Freude stehen im Vordergrund, auch wenn es dokumentarische Passagen gibt.“

Die Veränderungen, die in den Dörfern Einzug hielten, seien deutlich zu beobachten, etwa in Bezug auf die Kirche oder die fehlenden Treffpunkte für die Dorfjugend. „Wir hatten ja fast alle längere Haare und so waren wir für die ältere Generation die Hippies und Gammler“, sagt der ehemalige Lehrer.

Herbstferien einst an Weinlese ausgerichtet

Rohr beschreibt, dass er seine Wurzeln wie eine Rebe tief in den Boden trieb. Die Wurzeln eines Rebstocks könnten sich so tief in die Erde graben, dass ihnen eine vorübergehende oberflächliche Trockenheit nichts anhaben könne, erklärt er. „Ob Kinder heute ähnlich gute Voraussetzungen vorfinden, wage ich zu bezweifeln, auch wenn sie manchmal mit materiellen Zuwendungen geradezu überhäuft werden.“

Ein Kapitel behandelt den Herbst in der Pfalz und den Wein. „Hoscht du ä-mol amme Herbschtag moins die Newwel steige gseh?“, zitiert Rohr die Anonyme Giddarischde, die er seine Freunde nennt. Damals wurden die Herbstferien an der Traubenernte ausgerichtet, heute beginnen sie, wenn die Weinlese meist schon vorbei ist. Der Autor beschreibt auch den Erntevorgang mit Traktor, Rolle, Kübel, Hotte, Hottenbock und Bütte.

Weitere Bücher von Werner Rohr vorstellbar

Im Kapitel „Der Fußballplatz und die Lehmgruppe“ werden sich nicht nur Venninger Kinder wiedererkennen, hatte doch jedes Dorf seinen Sportplatz. Nach Schule und Hausaufgaben trafen sich dort die Jungen und jagten dem Ball hinterher, damals meist auf rotem Sand. Da gab es schon mal aufgeschürfte Beine, wenn jemand stürzte, war der Sand doch mitunter mit Steinchen durchsetzt.

Rohrs Lieblingsepisode im Buch ist „Mode, Disco und andere Leidenschaften“, sagt er. Darin berichtet er von langen Haaren, breiten Hosenbeinen, spitzen Lederstiefeln, Jeans-Jacken und der ersten Disco, die er besuchte. Das war in Kleinfischlingen „beim Roland“.

Wird es weitere Bücher von ihm geben? „Vorstellen kann ich mir das schon, ich habe ja doch so einiges erlebt, was auch in meinem Kopf noch abgespeichert ist“, sagt Rohr.

Info

Das Buch „Vom Leben in der Pfalz“ gibt es gedruckt im Softcover für 9,99 Euro und als E-Book für 5,99 Euro. Erhältlich ist es bei den Buchhandlungen Hugendubel und Thalia in Landau, bei Amazon und beim Bücher-Online-Shop Osiander.