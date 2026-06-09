Cornelia Reiser aus Nußdorf betätigt sich in sechs Sportarten. In der kommenden Woche schwimmt sie bei den nationalen Special Olympics für geistig Behinderte.

Am 15. Juni fällt in Saarbrücken der Startschuss für die nationalen Spiele der Special Olympics. Sechs Tage lang gehen 4300 nominierte Sporttreibende aus allen Bundesländern in mehr als 20 Sportarten an den Start. Mit Cornelia Reiser hat sich als eine von 275 Athletinnen und Athleten aus Rheinland Pfalz für einen Startplatz beim Schwimmen qualifiziert. Alle Teilnehmenden haben eine geistige Behinderung.

Cornelia hat das Down-Syndrom. Das bedeutet, dass ihr die Natur das 21. Chromosom nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal mitgegeben hat. Diese Chromosomenanomalie wird deshalb Trisomie 21 genannt. Sie zeigt sich bei Betroffenen in einer Kombination geistiger Behinderung und körperlicher Fehlbildungen in unterschiedlicher Ausprägung und Stärke.

Schwimmen, tanzen, kämpfen, klettern, reiten

An der Landauer Paul-Moor-Schule nimmt Cornelia jeden Dienstag an der Schwimm-AG teil. Zusätzlich trainiert sie zweimal in der Woche mit Mama Ursula. Im Winter ziehen die beiden im Landauer La Ola oder im Rebmeer-Hallenbad in Bad Bergzabern ihre Bahnen, im Sommer sind die beiden gerne in Edesheim im Freibad.

Sportliche Betätigung war schon immer wichtig für die heute 18-jährige Schülerin. Nahezu jeden Tag steht eine andere Sportart auf dem Tagesplan: Montags tanzt Cornelia in einer inklusiven Gruppe in der Landauer Tanzschule Wienholt. Dienstags ist Schwimm-AG in der Schule. Donnerstags übt sie bei Harald Hasenöhrl in Burrweiler die Kampfsportart Wu Tai. Freitags klettert Cornelia beim Alpenverein in der Turnhalle West in Landau völlig angstfrei in schwindelerregende Höhen. Samstags steht Reiten auf dem Modenbacherhof auf dem Programm.

Gold im saarländischen Landeswettbewerb

Bei so viel Begeisterung für den Sport lag es für die Eltern, die beide in pädagogischen Berufen tätig sind, nahe, die Tochter zu ermutigen, ihr vielseitiges Talent bei Wettbewerben einzusetzen. Weil Cornelia sich gerne im Wasser bewegt und auch die Mama begeisterte Schwimmerin ist, „habe mehr oder weniger ich entschieden“, bekennt Ursula Reiser lachend, wie es zur Anmeldung zu den Schwimmwettbewerben bei den Special Olympics kam.

Beim rheinland-pfälzischen Landesentscheid in Mainz im Mai 2025 hat die 18-Jährige im 25 und 50 Meter Freistilwettbewerb einen vierten und fünften Platz belegt. „Weil sie derart begeistert war und gerne im Rampenlicht steht, haben wir Conni dann im September zum saarländischen Landeswettbewerb angemeldet“, erzählt die Mutter im Gespräch. Und das hat sich gelohnt, sie erschwamm in beiden Disziplinen direkt eine Goldmedaille. Allein mit dem Mainzer Ergebnis hatte sie sich für die Teilnahme an den nationalen Spielen der Special Olympics in der kommenden Woche im Saarland qualifiziert.

Am Samstag reisen Cornelia, Ursula und Steffen Reiser als Familiendelegation ins benachbarte Bundesland und beziehen eine Ferienwohnung in Mandelbachtal. Von hier aus wird die Familie die Sportskanone zu den Schwimmwettkämpfen im französischen Forbach begleiten.

Doch zuvor wartet noch eine besondere Überraschung auf die junge Sportlerin: Ihre Tanzlehrerin Caroline Wienholt hat es möglich gemacht, dass Cornelia bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Saarbrücken als Mitglied einer inklusiven Tanzgruppe am Montag die Bühne im Ludwigsparkstadion rocken wird.

Für mehr Anerkennung in der Gesellschaft

Special Olympics Deutschland (SOD) mit Sitz in Berlin ist die deutsche Organisation der weltweit größten Bewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. In allen Bundesländern leben die Spiele hauptsächlich vom Engagement Ehrenamtlicher. Mit ihrer Begeisterung für ihren Sport werben die Athletinnen und Athleten für mehr Anerkennung in der Gesellschaft – mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am organisierten Sport teilnehmen können.

Im zweijährigen Wechsel veranstaltet SOD nationale Sommer- und Winterspiele. Die diesjährigen Sommerspiele finden an zehn Veranstaltungsorten im Saarland und im benachbarten Frankreich statt. Die erfolgreichen Teilnehmenden qualifizieren sich für die Weltspiele 2027 in Santiago de Chile.

Im Netz

Alle Special-Olympics-Wettbewerbe im Saarland können kostenlos besucht werden. Weitere Informationen online unter www.specialolympics.de.

