1976 starten Willi und Anna Heisel in der Garage, heute arbeitet ein Team von zwölf Profis. Das Unternehmen feiert ein halbes Jahrhundert Handwerk mit einer Messe.

Was in einer Garage alles entstehen kann: Nicht nur Bill Gates und Paul Allen gründeten 1975 ihr Unternehmen in einer kleinen Garage in den USA. Auch in der Pfalz ist das möglich. Willi Heisel und seine Frau Anna starteten 1976 in Gossersweiler-Stein ihr Geschäft für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik – zunächst in einer Garage. Heute steht die Willi Heisel & Söhne GmbH für 50 Jahre Erfahrung rund um das angenehme Wohnklima im Haus. Aus dem Ein-Mann-Betrieb entwickelte sich im Laufe der Jahre ein etablierter Handwerksbetrieb mit inzwischen zwölf Mitarbeitern.

Sein Handwerk erlernte Willi Heisel bei der Firma Kuno Glaser in Hauenstein, dort legte er den Meisterbrief ab – der Beginn einer 50-jährigen Firmengeschichte. Zunächst arbeitete er allein, 1978 kam der erste Angestellte hinzu. Auch Sohn Stefan gehörte zu den ersten Auszubildenden im Familienbetrieb. Mit Sohn Manfred folgte ein weiterer: Er begann mit 15 Jahren die Lehre, bestand in Speyer mit 17 die Prüfung in den damals noch getrennten Berufen Gas- und Wasserinstallateur sowie Heizungs- und Lüftungsbauer und absolvierte später die Meisterprüfung.

Firmentreue als besonderes Merkmal

Ein Meilenstein war 1990 der Umzug auf das neu gebaute Firmengelände von Gossersweiler nach Stein. 1996 wurde aus der Einzelfirma eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Nach dem Ruhestand des Gründers übernahm 2001 Manfred Heisel als Geschäftsführer. Unterstützt wird er von seinen Brüdern Willi Heisel junior und Stefan Heisel. Firmengründer Willi Heisel war bis zu seinem Tod 2021 fast täglich im Betrieb und galt als „gute Seele“.

„Ein besonderes Merkmal des Unternehmens ist die Firmentreue der Mitarbeiter. Darauf sind wir stolz“, sagt Manfred Heisel. Beispielhaft steht dafür Reiner Ehrhard, der 1980 seine Ausbildung im Betrieb begann und nach 46 Jahren noch immer Teil des Teams ist. Das zeugt von großer, wertschätzender Verbundenheit im Unternehmen. Auch Sascha Kempf startete als Auszubildender, bestand die Gesellenprüfung als Bester seines Jahrgangs und schloss Techniker- und Meisterschule ab. Heute ist er einer der Gesellschafter – ein Beleg für die erfolgreiche Entwicklung eigener Nachwuchskräfte.

Betrieb setzt auf interne Ausbildung

Der Betrieb setzt konsequent auf interne Ausbildung. Alle derzeit Beschäftigten haben ihre Lehre im Unternehmen absolviert. Zum Team gehören aktuell zwei Meister, sieben Gesellen, zwei Mitarbeiter im Büro sowie ein Auszubildender. Hannes Heisel, Sohn des Geschäftsführers, schloss seine Ausbildung in diesem Jahr mit Bestnote ab.

Das Angebot umfasst moderne und wirtschaftliche Heizungssysteme für alle Energieträger, thermische Solaranlagen, Lüftungsanlagen sowie Badinstallationen im Neu- und Altbau. Zum Service gehört ein Notdienst für Firmenkunden – auch an Sonn- und Feiertagen. Die Firma Heisel berät zu staatlichen Fördermöglichkeiten bei Heizungs- und Badsanierungen. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf einen Umkreis von etwa 50 Kilometern.

Zum 50. Jubiläum bedankt sich das Unternehmen für Vertrauen und Treue. Am Samstag, 25. April, 11 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 26. April, 11 bis 17 Uhr, findet in der Berglandhalle in Gossersweiler-Stein eine Hausmesse statt.