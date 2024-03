Teurer Boxenstopp

Auf der Autobahn gelten andere Regeln – auch beim Tanken. Ein Reisender bekam einen Schrecken bei seinem Besuch an der A65-Raststätte. Warum die Kraftstoffe dort teurer sind.

AfD zieht vor Gericht

Die Trifelsstadt will einen Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in ihrem Hohenstaufensaal verhindern und hat der Partei eine Absage erteilt. Dagegen geht die Bundestagsfraktion nun anwaltlich vor. Wie stehen die Chancen in dem Eilverfahren?

Sind Werbung und Denkmalschutz vereinbar?

Der Vermieter einer Landauer Gewerbeimmobilie will, dass seine Kunden außen auf Schildern am Gebäude werben. Das Bauamt hat auch nichts dagegen. Aber ganz so einfach ist es manchmal nicht.

Wenig Bewegung auf Immobilienmarkt

Jahrelang war die Nachfrage nach Immobilien in der Südpfalz riesig. Die Preise kannten nur eine Richtung: nach oben. Ist das nach zwei Jahren Ukraine-Krieg und Zinswende immer noch so? Immobilienprofis sind sich einig in ihrer Einschätzung der Marktlage.

Pfarrerin tritt neue Stelle an

Alle Umzugskartons hat Anna Thees noch nicht ausgepackt. In ihrem neuen Wirkungskreis hat sich die Pfarrerin aber schon umgeschaut. Mit der neuen Stelle kehrt sie in ihre Heimat, die Pfalz, zurück.