Ein Motorradfahrschüler ist am Montagabend gegen 19.19 Uhr auf der L509 bei Ilbesheim in Fahrtrichtung Klingenmünster von der Fahrbahn gedrängt worden und gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr hinter dem 19-jährigen Schüler sein Fahrlehrer. Kurz nach der Winzergenossenschaft wurden beide von einem Fahrer eines Hyundai i30 überholt. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Hyundai nach rechts ein, als er sich auf Höhe des Fahrschülers befand. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, lenkte der 19-Jährige sein Motorrad nach rechts in den Grünstreifen. Dort kam er laut Polizeibericht zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Hyundai entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 zu melden.