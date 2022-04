Bei einem Sturz von seinem Rad hat sich ein 47-Jähriger am Karfreitag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann aus Baden gegen 16.30 Uhr einen Feldweg von der Burg Landeck in Richtung Johanna Quelle. Weil er auf seinem Pedelec wohl zu schnell fuhr, stürzte er in einer Linkskurve und verletzte sich laut Polizei schwer im Rücken-/Nackenbereich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Einen Helm habe der Mann nicht getragen.