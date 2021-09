„Es läuft in Landau“, teilt die städtische Pressestelle mit. Die langjährige Partnerschaft zwischen der Stadt Landau und dem Distrikt Ruhango wurde vor wenigen Monaten mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro konnten in den beiden Kommunen Projekte zum sauberen Trinkwasser umgesetzt werden. In Landau gibt es drei neue Trinkwasserbrunnen: am Untertorplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz und im Südpark. Die Wartungskosten wird die Energie Südwest AG übernehmen.

„Dass wir gemeinsam mit unserem Partnerdistrikt Ruhango Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement erhalten haben, war für uns eine ganz besondere Ehre“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Energie Südwest (ESW), Thomas Waßmuth, den Trinkwasserbrunnen am Deutschen Tor offiziell in Betrieb nahm. Der Wunsch nach Trinkwasserbrunnen sei von vielen Seiten an die Verwaltung herangetragen worden, so Hirsch.

Sechs Brunnen

Für Energie Südwest sei es selbstverständlich gewesen, dieses Projekt zu unterstützen, kommentierte Thomas Waßmuth. Schließlich kümmere sich das Unternehmen Tag für Tag um die Trinkwasserversorgung in Landau und verteile jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Liter Wasser – davon rund 2,35 Milliarden Liter aus eigener Förderung.

Gemeinsam mit den beiden denkmalgeschützten Brunnen auf dem Rathausplatz und dem Trinkwasserbrunnen vor der ESW-Filiale in der Industriestraße stehen in der Stadt Landau jetzt insgesamt sechs Trinkwasserbrunnen zur Verfügung.