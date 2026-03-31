Ein Neuanfang in der Markstraße. Myriam Dörschel ist mit ihrem Wollgeschäft lamyri umgezogen.

In der Marktstraße hat ein neues Wollgeschäft geöffnet. Die Eigentümerin ist keine Unbekannte: Myriam Dörschel hat durch die Kooperation mit dem Bistro und ehemaligen Buchladen KulturCantina schon Erfahrungen gesammelt.

Seit Anfang März ist sie mit ihrem Wollladen lamyri in der Marktstraße. Ihr Motto: Slow Fashion und Nachhaltigkeit. Sie schaue auf faire Produktion. In ihrem Geschäft habe sie Wolle von Herstellern aus Deutschland, Frankreich und Norwegen. Damit die Kundschaft eine Vorstellung von möglichen Kleidungsstücken hat, präsentiert Dörschel unterschiedliche Strickmodelle im Laden. Damit will sie die Kunden inspirieren. Sie arbeitet auch an eigenen Strickdesigns und bietet Strickkurse an. Ihr erster Kurs laufe noch. Zwei neue Kurse beginnen im April.

Corona gab den entscheidenden Impuls

Sie hat sich das Stricken schon als Kind von ihrer Mama abgeschaut. „Ich bin mit Handarbeit aufgewachsen“, sagt Dörschel. Vom Stricken über Nähen bis zum Malen war alles dabei. Das Stricken habe sie aber erst als Erwachsene lieben gelernt. Vor allem durch Corona hatte sie dafür viel Zeit. Vor ihrer Selbstständigkeit hat sie in der Medien- und Kulturbranche gearbeitet. „Logo- und Plakatentwürfe mache ich selbst“, sagt sie. Doch die Medienbranche sei nicht einfach gewesen, es sei schwer, Jobs zu finden. Somit wurde der Impuls für einen eigenen Laden immer stärker. Vor allem auch durch Corona. Es sei ein Risiko, aber Mut gehört für sie dazu. Der eigene Laden ist für sie ein Ruhepol. Sie mag ihn. „Er ist offen, hell und sichtbar“, sagt sie.