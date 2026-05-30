Eine Landauerin arbeitete in Hotels auf mehreren Kontinenten. Heute führt sie mit ihrem Mann Schloss Waldthausen bei Mainz. Geplant war dieser Weg ursprünglich nicht.

Es ist ein Weg, der in Landau beginnt und schließlich in ein Schloss im Lennebergwald zwischen Mainz und Budenheim führt. Julia Mason, gebürtige Landauerin, lebt und arbeitet heute dort, wo früher der rheinland-pfälzische Sparkassenverband (SVRP) seinen Sitz hatte: auf Schloss Waldthausen. Das Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Anwesen beeindruckt durch seine besondere Architektur und großzügige Räumlichkeiten. Bereits seit den 1980er-Jahren diente das Schloss als Bildungs- und Begegnungsstätte des Sparkassenverbandes.

Gemeinsam mit ihrem Mann Edwin führt die 38-Jährige das frisch renovierte Anwesen als Gastgeberpaar für den internationalen Seminar- und Veranstaltungsspezialisten Chateauform. Noch immer klingt ihre eigene Geschichte für sie selbst manchmal unwirklich. „Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich hier zu Hause bin“, sagt Julia Mason im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir wohnen am Eingang des Schlosses in einem separaten Anwesen.“

Nach der Ausbildung geht es hinaus in die Welt

Aufgewachsen ist Julia Mason in Landau, dort besuchte sie das Eduard-Spranger-Gymnasium (ESG) und machte ihr Abitur. Nach ihrer Ausbildung im Hotelfach mit dem Schwerpunkt Management in Karlsruhe zog es sie zunächst hinaus in die Welt. „Das war tatsächlich ein großer Umweg“, erzählt sie rückblickend. Zunächst arbeitete sie in den USA, später in den Vereinigten Arabischen Emiraten und schließlich in Vietnam. Gemeinsam mit ihrem Mann Edwin sammelte sie internationale Erfahrung in renommierten Hotels. Zuletzt arbeiteten beide im „Hotel des Arts Saigon“ in Ho-Chi-Minh-Stadt als Hotel-Administration-Manager und Hotel-Operations-Manager.

Bei der Neueröffnung von Schloss Waldthausen: Julia und Edwin Mason mit Bäcker Claus Becker aus Edenkoben, der als Innungsmeister einem alten Brauch entsprechend zum Start Brot und Salz überreichte, und Sparkassenverbandspräsident Thomas Hirsch. Foto: Sparkassenverband RHP/oho

Eigentlich sollte die Karriere anschließend auf den Malediven weitergehen, neue Stellen waren bereits in Aussicht. „Allerdings kam das covidbedingt nicht zustande, und wir haben uns dazu entschieden, wieder nach Frankreich beziehungsweise Deutschland zurückzukehren, um näher bei unseren Familien zu sein“, erzählt Julia Mason.

Wendepunkt im Jahr 2021

Diese Entscheidung wurde zum Wendepunkt. Im September 2021 trat das Paar dem französischen Unternehmen Chateauform bei. Schnell war klar, dass beide künftig in Deutschland arbeiten würden. Ihre erste Station wurde Schloss Ahrenthal im Ahrtal bei Bonn. Dort leitete das Paar vier Jahre lang das historische Anwesen und sammelte erste Erfahrungen mit dem Chateauform-Konzept. „Nach vier tollen Jahren dort hatten wir allerdings Lust auf eine Veränderung“, sagt die 38-Jährige.

Da kam die Neueröffnung von Schloss Waldthausen bei Mainz genau richtig. „Ein größeres Haus und dann auch noch näher an Landau – genau die richtige Mischung“, sagt sie. Seit 24. November 2025 ist das Paar offiziell Gastgeber auf Schloss Waldthausen. Bereits Wochen vor der offiziellen Eröffnung am 12. Januar 2026 kümmerten sich beide um die administrativen und operativen Vorbereitungen für den Start des neuen Tagungshauses.

Ein Schloss wird zum Tagungshaus

Schloss Waldthausen wurde nach Angaben des Sparkassenverbandes zwischen 1908 und 1910 im Auftrag von Freiherr Martin Wilhelm von Waldthausen erbaut. Architekt Hans Bühling entwarf die repräsentative Villa im Stil eines staufischen Palastgebäudes. 1978 wurde Schloss Waldthausen unter Denkmalschutz gestellt und als gesamte Anlage zur Denkmalzone erklärt. In den darauffolgenden Jahren erwarb die Stadt Mainz das Anwesen, das schließlich 1982 in einem Erbbaurechtsvertrag an den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz (SVRP) überging.

Ein Blick ins Innere des Schlosses Waldthausen bei Mainz. Foto: Chateauform/Susanne Rothenbach/oho

Inzwischen wurde das Schloss vom Verband modernisiert und an Chateauform verpachtet, wie Verbandspräsident Thomas Hirsch, ehemals Landauer Oberbürgermeister, gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Hirsch führt den Dachverband und Dienstleister für die 20 Mitgliedssparkassen in Rheinland-Pfalz seit 2023 an. Der SVRP ist einer von zwölf regionalen Sparkassen- und Giroverbänden in Deutschland.

Chateauform wurde 1996 in Frankreich gegründet und betreibt heute 80 Häuser in sieben europäischen Ländern, darunter sind neun Standorte in Deutschland. Jährlich begrüßt Chateauform nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Teilnehmer aus aller Welt. Schloss Waldthausen verfügt über 142 Zimmer und 30 Tagungsräume.

Zwischen Mainz und Pfalz bleibt Landau das Zuhause

Trotz des neuen Lebens auf Schloss Waldthausen ist die Verbindung zur Pfalz eng geblieben. „Meine Familie lebt nach wie vor in Landau“, erzählt Julia Mason. Auch viele Freunde aus ihrer Schulzeit sind der Südpfalz treu geblieben. Deshalb kommt die Familie an freien Tagen immer wieder zurück in die alte Heimat. Gleichzeitig ist Schloss Waldthausen längst zu einem Zuhause geworden. „Für unseren Sohn ist es natürlich toll, mitten in der Natur aufwachsen zu können“, sagt Julia Mason. Vor wenigen Wochen kam das zweite Kind der Familie zur Welt – diesmal ein Mädchen. Nun soll auch die Tochter auf dem Schloss geborgen und glücklich aufwachsen.