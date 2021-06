Ein 12-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Rathausstraße in Freimersheim am Arm verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei übersah der Junge eine Bremsschwelle, verlor dadurch die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Jugendliche war den Ermittlungen zufolge abgelenkt gewesen. Durch sein Smartphone, das er während der Fahrt zum Telefonieren nutzte.