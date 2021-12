Wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mitteilt, gibt es aufgrund der kurzfristig notwendigen Vollsperrung in Frankweiler am Montag Einschränkungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linie 520 und 521. Die Sperrung dauert den ganzen Tag an. Die Haltestelle Am Steigert kann umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste müssen auf die Haltestelle Rathaus ausweichen, die Abfahrtszeiten bleiben unverändert.