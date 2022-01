Aufgrund einer kurzfristig angekündigten Vollsperrung ergeben sich am Mittwoch in Frankweiler ab 8.30 Uhr bis zum Betriebsende Einschränkungen im Busverkehr. Wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mitteilt, sind die Linien 520 und 521 davon betroffen. Die Linie 520 fährt von Frankweiler zur Grundschule Siebeldingen, die Linie 521 von Landau über Nußdorf, Frankweiler, Albersweiler und Eußerthal bis nach Ramberg. Die Haltestelle Am Steigert in Frankweiler kann am Mittwoch umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste bittet die QNV, auf die Haltestelle Rathaus mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.