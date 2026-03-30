Der Ausbau des Fernwärmenetzes schreitet weiter voran: Ab April werden neue Leitungen von Insheim bis ins Gewerbegebiet D12 verlegt. Dafür muss die Kreisstraße K2 im westlichen Bereich zwischen den Zufahrten von Landau-Mörlheim und Insheim von Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Samstag, 13. Juni, voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Verbindung zwischen Mörlheim und Offenbach bleibe demnach zunächst bestehen. Insheim bleibe von Landau, Impflingen und Rohrbach weiterhin erreichbar. Geplant ist laut der Mitteilung, im Anschluss an den Fernwärmeausbau die Fahrbahn zwischen Insheim und Offenbach – die K2 sowie die K21 – in einer gemeinsamen Maßnahme von Stadt und Kreis Südliche Weinstraße umfassend zu sanieren. Dafür ist dann eine Vollsperrung auf gesamter Strecke erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau und Kontaktmöglichkeiten sind im Netz zu finden: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de.