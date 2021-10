Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer teilt mit, dass die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 45 zwischen Impflingen und dem Landauer Stadtdorf Mörzheim am heutigen Freitag abgeschlossen werden. Die Vollsperrung im Zuge der K45 wird ab dem morgigen Samstag aufgehoben und für den Verkehr freigegeben. Die Sanierung der rund 1,8 Kilometer langen Strecke erfolgte in zwei Bauabschnitten. Baubeginn war Anfang August. Nach Angaben der Straßenbaubehörde wurden rund 550.000 Euro investiert, um die Fahrbahn auf den beiden betreffenden Abschnitten zu erneuern.