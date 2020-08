Kommende Woche gibt es eine einwöchige Vollsperrung zwischen den beiden Kreiseln an der Autobahnanschlussstelle Landau-Zentrum. Der Verkehr wird so lange durch die Queichheimer Hauptstraße umgeleitet. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitgeteilt.

Im Bereich der Großbaustelle soll die Fahrbahn der L 509 (Landau - Offenbach/Herxheim) erneuert und der Verkehr anschließend über eine dort neu errichtete Brücke geführt werden. Unter dieser Brücke verläuft künftig in einem Trog die Kreisstraße 5 zum Horstgebiet.

Die Vollsperrung beginnt am Dienstag, 1. September, um 6.30 Uhr und geht, wenn das Wetter mitspielt, bis Dienstag, 8. September, gegen 6.30 Uhr. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten wird nur noch die K 5 gesperrt bleiben, damit diese an das Trogbauwerk und den westlichen Kreisel angeschlossen werden kann. Die kompletten Arbeiten am Trog werden laut LBM voraussichtlich im Winter abgeschlossen.