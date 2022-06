Nach zwei Jahren Zwangspause laufen die Vorbereitungen zur 32. Volleyball-Stadtmeisterschaft. Ausrichter TV 1861 im ASV Landau kündigt eine Premiere an: Das Finale wird erstmals an einem Freitag, 1. Juli, gespielt. Am Montag, 27. Juni und Dienstag, 28. JuniJuni wird es zwei Vorrundenturniere im Schulzentrum Ost geben. „Wir mussten gezwungenermaßen umplanen, da an unserem Wunschtermin die Halle durch eine Schulveranstaltung blockiert war. Aber die Idee, dass wir nach einer anstrengenden Woche und einem langen Finaltag morgens nicht ganz so früh raus müssen, ist uns dann doch sympathisch“, sagt Turnierchef Philipp Kettenbach. Mit Ausnahme des Finaltages hat sich an den Modalitäten nichts geändert: Gespielt wird mit mindestens zwei Frauen auf dem Feld, aktive Volleyballer sind nur bis einschließlich Jahrgang 2004 erlaubt. Anmeldungen und weitere Informationen bei Philipp Kettenbach per E-Mail an kettenbach@gmx.de. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, Anmeldeschluss ist der 22. Juni.

1989 initiierte Walter Wetzka das Breitensportturnier, das dann 30 Jahre ununterbrochen ausgetragen wurde, bis die Pandemie kam. Die letzten Gewinner waren 2019 die OHG-Lehrer, Rekordtitelträger ist der HSV Landau mit zwölf Triumphen. In Spitzenjahren um das Jahr 2000 pritschten und baggerten bis zu 30 Mannschaften, zuletzt waren etwa 20 Teams am Ball.