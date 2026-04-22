15 Jahre lang hat Fritz Garrecht als Bürgermeister seinen Heimatort mit Engagement, klugen Entscheidungen und Herzblut geprägt. Nun wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

Viele Göcklinger, Fritz Garrechts Familie, Bürgermeisterkollegen und -kolleginnen, Freunde und Wegbegleiter waren am Sonntag zur Verleihung in die Kaiserberghalle gekommen. Bürgermeisterin Manuela Laub mit ihrer Helferschar von den örtlichen Vereinen und vom Gemeinderat, der die Auszeichnung einstimmig beschlossen hatte, bereiteten „ihrem Fritz“ ein unvergessliches Fest. „Das hat er verdient“, war unter den Gästen oft zu hören. Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) berichtete in seiner Laudatio von den einzelnen Lebensstationen seines Freundes Garrecht, dessen politisches Engagement, aber auch seine Vereinstätigkeiten vielfältig waren und immer noch sind – wie etwa im Männergesangverein Göcklingen, den er an dem Fest zu seinen Ehren stimmgewaltig unterstützte.

Viele Baumaßnahmen, Straßenerneuerungen, Neugestaltungen von Plätzen und des Spielplatzes, die Sanierung der Friedhofshalle, die Erweiterung der Kita, der Neustart des Göcklinger Weinfestes, die Jugendarbeit und noch vieles mehr tragen seine Handschrift. Seit 61 Jahren ist der heute 71-Jährige Mitglied im Sportverein und hat für seinen SVG mehr als 1000 Spiele absolviert. Seit nunmehr 53 Jahren überzeugter Sozialdemokrat, freut er sich nach eigenem Bekunden, dass seine Nachfolgerin Manuela Laub das Bürgermeisteramt in seinem Sinne weiterführt.

Drei Mal in Folge mehr als 90 Prozent geholt

Für den Landkreis übermittelte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) Glückwünsche: „Die vollbesetzte Halle zeigt, dass die Dorfgemeinschaft von Göcklingen diese Ehrung respektiert. Mit seiner Neutralität und Herzlichkeit gelang es ihm, in seiner Gemeinde Entscheidungen zu treffen. Es braucht Menschen wie Fritz Garrecht, die mit starker Persönlichkeit zur Stärkung unserer Demokratie beitragen“, sagte Seefeld. In die Gratulantenschar reihten sich die Vorsitzenden der örtlichen Vereine, der beiden Kirchengemeinden und Freunde aus der französischen Partnergemeinde Soucy ein. Die beiden Gemeinden können in diesem Jahr ihre 20-jährige Partnerschaft feiern.

Nachdem Bürgermeisterin Manuela Laub ihrem Vorgänger die Ehrenbürgerwürde verliehen hatte, gab es von den rund 300 Gästen lang anhaltenden Beifall für Garrecht, der ab 2004 drei Mal in Folge mit jeweils mehr als 90 Prozent von den Göcklingern zum Bürgermeister gewählt wurde. Als Ehrenbürger folgt er auf seine bereits verstorbenen Bürgermeistervorgänger Otto Brauner und Günther Löhlein und auf den 98-jährigen Hermann Frech, der altersbedingt an der Feier nicht teilnehmen konnte.

Nur für die Arbeit außerhalb des Heimatortes

Sichtlich bewegt und mit einer Portion Humor dankte Fritz Garrecht für diese hohe Auszeichnung und betonte: „Mer Göcklinger sin schun ebbes Spezielles. Neubürger wollen nicht mehr weg und die Altbürger sowieso nit!“ Genau wie Fritz Garrecht selbst, der in seinem Leben gerade mal zwei Jahre nicht in seiner Heimatgemeinde wohnte und nur außerhalb 30 Jahre als Grundschullehrer an der Pestalozzischule in Landau unterrichtete.