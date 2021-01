Wegen ihres Fahrverhaltens gerieten zwei Autofahrer am Silvestertag gegen 11.20 Uhr in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern in Streit, wie die Polizei jetzt mitteilt. Einer der Kontrahenten soll mehrere Vollbremsungen gemacht haben. Kurz vor dem Kreisel am Stadtausgang Richtung Oberhausen sei der Fahrer dann ausgestiegen und mit drohenden Worten auf den Ausgebremsten losgegangen, wurde der Polizei der Vorfall geschildert. Diese sucht nun nach Zeugen, um den Mann ausfindig zu machen. Der BMW-Fahrer war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat schwarze, leicht gelockte Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340.